Mertes a Dazn: “Non si può soffrire così, dominato il primo tempo”

“Così non va bene, non si può soffrire così” sono le parole di Dries Mertens a Dazn al termine di Napoli-Brescia. Una partita che il Napoli ha vinto, ma che lascia comunque l’amaro in bocca all’attaccante azzurro.

Intervista Mertens

Il calciatore belga a Dazn ha aggiunto: “Oggi abbiamo sofferto, per fortuna non abbiamo preso il secondo gol”. Nonostante tutto il Napoli ha dominato per tratti di gara come sottolinea lo stesso Mertens: “Nel secondo tempo siamo calati, ma nel primo abbiamo fatto molto bene ed è da lì che dobbiamo ripartire”. C’è voglia di gol per l’attaccante che vede il record di Maradona ad un passo: “Avrei voluto fare doppietta oggi, sarebbe stato un gol importante per me. Dobbiamo andare avanti e capire che siamo calciatori forti e possiamo fare grandi cose”.