Napoli-Brescia. Ancelotti pronto a sorprendere. Formazione, tv e streaming

Napoli-Brescia, la formazione. Ancelotti cambia ancora. Lozano potrebbe affiancare Mertens e Llorente. Nel Brescia Balotelli titolare.



Napoli-Brescia crocevia della stagione azzurra? Inter e Juventus continuano a vincere, il Napoli ha riportato già due sconfitte, la gara interna con le rondinelle è fondamentale per non perdere la scia con la testa della classifica.

Per Ancelotti il turn-over è una necessità, ma va sfruttato con cautela, perché il Napoli ha già dato. Otto cambi a Lecce, otto anche con il Cagliari.

Contro il Brescia, Ancelotti potrebbe cambiarne cinque, però i dubbi abbondano, in qualsiasi zona del campo, e gli interrogativi si sprecano tra difesa, centrocampo e attacco.

Luperto o Maksimovic, per dirne uno? Ma anche Younes o Mertens per dirne un altro? E Milik o Llorente per arricchire di pathos la vigilia.

Però una traccia di formazione c’è (Meret tra i pali, Di Lorenzo a destra e Ghoulam a sinistra, Manolas in mezzo; Callejon esterno al posto suo, quello di sempre, ed Elmas e Fabian Ruiz in mezzo al campo, con Lozano largo sulla fascia che gli sta più a cuore).

Corini dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2. Un solo cambio rispetto all’ultima partita contro la Juventus: Martella dovrebbe prendere il posto di Mateju sulla sinistra in difesa. Per il resto confermato Romulo dietro il tandem offensivo composta da Balotelli e Alfredo Donnarumma, giunto già a quota quattro gol in campionato.

Napoli-Brescia le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan; Zielinski; Llorente, Mertens.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Alfr.Donnarumma. ALL.: Corini.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

Napoli- Brescia, diretta tv e streaming

Napoli-Brescia sarà trasmessa da DAZN, sul canale ufficiale e sul canale Sky. In streaming Napoli-Brescia si potrà seguire con l’App DAZN.