Meret a Sky: “Vogliamo ribaltare questa situazione e ci crediamo tutti”

Alex Meret carica il Napoli

Il portiere del Napoli, Alex Meret, alla vigilia della gara di ritorno contro il Granda ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di sky sport:

“Non dobbiamo crearci degli alibi, ma lavorare e pensare solo a noi stessi, facendo quello che ci chiede Gattuso.

Solo così, restando tutti uniti e facendo gruppo, possiamo andare avanti facendo il meglio. Le sensazioni sono buone, c’è voglia di ribaltare questa situazione e ci crediamo tutti. Vogliamo ribaltare il risultato per dare una gioia a noi stessi e ai nostri tifosi.

L’ultimo periodo non è stato dei migliori, riuscire a qualificarsi sarebbe molto importante per provare a ripartire al meglio e ci potrà dare fiducia e convinzione nei nostri mezzi, daremo tutti per raggiungere la qualificazione”