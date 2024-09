Mario Rui-Napoli, è finita: il portoghese fuori rosa dopo sette anni. Rifiutate le offerte di Besiktas e Galatasaray

La lunga avventura di Mario Rui al Napoli sembra giunta alla fine, il giocatore fuori dai piani di Conte.

Dopo sette stagioni in maglia azzurra, Mario Rui è ufficialmente fuori rosa al Napoli. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, il terzino portoghese, legato al club fino al 2026, ha rifiutato tutte le proposte ricevute nel corso dell’estate, tra cui quelle del Besiktas e del Galatasaray, preferendo restare a Napoli, sebbene non faccia più parte del progetto tecnico.

Allenamenti in solitaria a Castel Volturno

Con l’arrivo di Leonardo Spinazzola e la conferma di Mathias Olivera, la concorrenza per il posto da terzino sinistro si è fatta troppo dura per Mario Rui. Di conseguenza, il giocatore ha scelto di continuare ad allenarsi da solo a Castel Volturno, in attesa di nuove opportunità che potrebbero presentarsi nella sessione invernale di mercato.

Un addio dopo sette anni

L’esclusione di Mario Rui segna la fine di una lunga avventura iniziata nel 2017. Il portoghese ha dato un contributo importante al Napoli nel corso degli anni, ma con l’arrivo di nuovi rinforzi, il suo spazio si è ridotto sempre di più. L’acquisto di Spinazzola è stato il segnale definitivo che la sua esperienza al club partenopeo era giunta al termine.

Per ora, il giocatore resterà fuori rosa, ma tutto potrebbe cambiare a gennaio, quando si aprirà una nuova finestra di mercato.