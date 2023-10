Maradona, il retroscena di Caressa: “Mi prese a calci nel sedere nel ’90”

L’aneddoto di Fabio Caressa su Diego Armando Maradona: “Nel 1990 ai Mondiali mi diede un calcio nel sedere per farmi uscire dal campo”.

Notizie calcio Napoli – Il giornalista Fabio Caressa ha raccontato un curioso e divertente retroscena che lo vide protagonista insieme al compianto Diego Armando Maradona, durante i Mondiali italiani del 1990.

Ospite del programma Basement Cafè, Caressa ha svelato: “Diego mi ha preso a calci nel sedere. Era il 1990, prima della semifinale del Mondiale. Io lavoravo per il film ufficiale e avevo un permesso speciale per girare l’allenamento dell’Argentina“.

Ma Maradona non gradì la presenza delle telecamere: “Diego ci cacciò via in malo modo. Benevolmente, ma neanche tanto, mi diede un calcio nel sedere per farmi uscire dal campo. Non volevo più lavarmi i pantaloni” ha raccontato tra le risate Caressa.

Un episodio curioso che rende l’idea del carattere fumantino del Pibe de Oro, che in quel Mondiale trascinò l’Albiceleste fino alla finale poi persa con la Germania.

Caressa ha avuto l’onore di vivere un aneddoto particolare con uno dei più grandi fuoriclasse della storia del calcio. Un ricordo che porterà sempre con sé nonostante il “doloroso” calcio ricevuto da Maradona.

