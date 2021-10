Maradona Cup, la risposta di Diego Junior: “Una vergogna”

Diego Armando Maradona Junior si schiera contro la Maradona Cup. Coppa organizzata per il 14 dicembre 2021 tra Barcellona e Boca Juniors. Alla Maradona Cup era stato invitato anche il Napoli. Notizie di ieri e confermate da Il Mattino di oggi fanno sapere che Aurelio De Laurentiis ha rinunciato alla partecipazione di questo trofeo per motivi economici. La società azzurra ha però dato una spiegazione diversa sul motivo per cui non partecipa al trofeo dedicato a Maradona.

In ogni caso la Maradona Cup si giocherà ma Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro, non ha preso bene la notizia. L’attuale allenatore del Napoli United attraverso una storia di instagram ha scritto: “Non so chi ha venduto la Maradona Cup ma so che è uno schifo gigantesco! Vergogna!“. La partita è stata organizzata da una società che si occupa di eventi che aveva provato ad invitare anche il Napoli a questo trofeo. La Maradona Cup resta confermata per il 14 dicembre a Riyad, in Arabia Saudita, allo stadio Msool Park, con una capienza di 25.000 spettatori.