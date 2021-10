Gazzetta – Poco pubblico al Maradona: “Napoli, città in ginocchio”

Il Napoli per la sfida con il Bologna ha venduto poco più di 16 mila biglietti, molti meno rispetto alla capienza attuale dello stadio Maradona. Il catino di Fuorigrotta può contenere oltre 40 mila spettatori. La società di Aurelio De Laurentiis si aspetta di arrivare almeno a 20 mila tagliandi venduti per Napoli-Bologna, ma la prevendita va a rilento. Colpa anche di una politica dei costi che vede le curve, settore popolare, che costano non meno di 25 euro. La crisi si fa sentire non solo sulle società di calcio, ma anche sugli spettatori, questo bisognerebbe ricordarlo.

A pesare sulle presenze allo stadio Maradona c’è anche lo sciopero degli ultras. Le fan zone non saranno ancora istituite per Napoli-Bologna, quindi difficilmente si vedranno i gruppi organizzati all’interno dello stadio. Qualche novità, però, ci potrebbe essere per le prossime partite casalinghe degli azzurri.

Gazzetta dello Sport fa una riflessione sulla questione dell’assenza di pubblico al Maradona e scrive: