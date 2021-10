Ultras al Maradona per Napoli-Bologna: ecco l’idea per farli entrare

Ultras di nuovo allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Bologna, è una prospettiva possibile grazie alle Fan Zone. Da inizio campionato i gruppi organizzati non hanno messo piede all’interno dello stadio del Napoli. Hanno fatto sentire la loro fiducia alla squadra all’esterno del Maradona. Hanno intonato cori e sostenuto gli azzurri durante le trasferte dall’hotel all’impianto sportivo, ma poi sono rimasti fuori. Un supporto che Spalletti ha apprezzato e ripagato andando ad incontrare gli ultras all’esterno dello stadio.

Napoli-Bologna: ecco le Fan Zone

Ora gli ultras del Napoli potrebbero entrare col Bologna grazie alla predisposizione di aree specifiche. Un po’ come accade anche in Inghilterra. La notizia viene rilanciata da Tuttosport nell’edizione odierna. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “E da giovedì potrebbero tornare allo stadio Maradona anche quelli che da sempre vengono considerati l’anima dello stadio: i gruppi organizzati delle Curve che dovrebbero essere sistemate in apposite Fan Zone“.

Con gli ultras al Maradona per Napoli-Bologna, la squadra azzurra ne guadagnerebbe moltissimo. Si è visto nella gara Roma-Napoli quanto può essere importante il tifo all’interno di uno stadio. Fino ad ora il Maradona è rimasto un teatro quasi silente, manca quella spinta e quella grinta che solo i gruppi organizzati sanno dare. Fino ad ora gli ultras sono rimasti all’esterno perché protestano contro un regolamento d’uso che diventa stringente solo all’interno dello stadio Maradona. In tutti gli altri stadi d’Italia non si prendono provvedimenti così drastici. Ecco il motivo dello sciopero dei gruppi organizzati che ora potrebbero rientrare all’interno dell’impianto di Fuorigrotta. Ci spera Luciano Spalletti, ci sperano i calciatori. Avere il pubblico dalla loro parte può essere determinante in molte partite. Sentire quella spinta nei momenti più importanti della gara, oppure un sostegno nei momenti difficili può cambiare sicuramente le cose. Napoli-Bologna è l’occasione giusta per seppellire l’ascia di guerra e ritornare a fare fronte comune per il bene della maglia azzurra.