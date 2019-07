Manolas: “Ho scelto Napoli perchè volevo giocare con tanti campioni”

Manolas spiega perchè ha scelto Napoli. il difensore greco è arrivato a Dimaro dove è stato accolto da Carlo Ancelotti e dai nuovi compagni.







Kostas Manolas ha scelto Napoli per i campioni. Il difensore greco 28 anni è reduce da cinque stagioni con la Roma In giallorosso ha disputato in totale 206 partite. Ieri le visite mediche a Roma e la partenza in treno per Trento. In serata l’arrivo a Dimaro: Ancelotti e la squadra lo aspettano per la prima seduta.

MANOLAS ARRIVA A DIMARO

Ieri mattina Konstantinos Manolas ha sostenuto gli esami di idoneità sportiva con la maglia azzurra (per l’occasione marrone) del Napoli, con il quale ha firmato un contratto quinquennale.

Il difensore greco è arrivato ieri alle 10.05 nella clinica romana sotto lo sguardo attento del professor Mariani e del nuovo medico del Napoli, il dottor Raffaele Canonico. «Mi fa uno strano effetto vederti senza la maglia della Roma, ma grazie di tutto Kostas».

Parole di un paziente (tifoso giallorosso) che lo ha incrociato nei corridoi della clinica romana.

Manolas non ha risposto a voce, ma si è lasciato andare in un sorriso alzando poi il pollice in su.

Terminate le visite mediche, è arrivato alle il tweet del presidente De Laurentiis a ufficializzare la trattativa, conclusa lo scorso 30 giugno versando alla Roma la clausola rescissoria di 36 milioni di euro (21 milioni poi rientrati nelle casse con la cessione ai giallorossi di Diawara).

Manola a poi raggiunto Dimaro dove lo attendeva Ancelotti insieme ai nuovi compagni che hanno voluto presentarsi e dargli in benvenuto in squadra.

Oggi il primo allenamento tra le montagne senza però il “K2” Kalidou Koulibaly, il suo futuro compagno di reparto ancora impegnato nella Coppa d’Africa.

MANOLAS SPIEGA PERCHÉ HA SCELTO NAPOLI

«È arrivato per me il momento di provare a vincere qualche cosa d’importante e approdo in una squadra di cui fanno parte tanti campioni, che hanno i miei stessi obiettivi…», ha confessato l’erede di Albiol a Repubblica. Manolas promette di formare con Koulibaly (impegnato nella Coppa d’Africa) una coppia di ferro.







MANCANO ANCORA 6 GIOCATORI

A Dimaro mancano a questo punto solamente in sei: Meret, Fabian, Allan, Koulibaly, Ounas e Ospina, a cui il club azzurro ha spedito un sentito messaggio di solidarietà per la perdita del padre.