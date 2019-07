Ancelotti: “James trattativa lunga. Manolas koulibaly coppia formidabile”

Carlo Ancelotti vuole James, il tecnico da Dimaro parla della trattativa con il Real e del Napoli elogiando la coppia Manolas-koulibaly.







La trattativa tra il Real Madrid e il Napoli per James Rodriguez tiene tutti in apprensione compreso Carlo Ancelotti. il tecnico del Napoli ai microfoni di Tv Luna spiega la situazione relativa al Colombiano e parla del suo Napoli elogiando la coppia difensiva formata da Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly.

“James Rodriguez può giocare in molte posizioni della linea offensiva alle spalle dell’attaccante centrale. E’ un numero 10 classico, abituato a giocare dietro la prima punta oppure sull’esterno, ma con la tendenza ad entrare dentro al campo, è molto dentro al gioco. S

e le caratteristiche della squadra gli permettono di esprimersi, ha molta qualità e grande classe. Ci siamo scambiati qualche messaggio di auguri, è un ragazzo molto serio, bravo e umile.

C’è una trattativa in corso, sarà lunga. Non siamo con l’acqua alla gola. La trattativa non è semplice. Speriamo che tutto andrà bene, se così non sarà resteremo forti lo stesso. Possiamo anche cambiare obiettivo in quel caso.

Siamo bravi. Quanto al campo, dopo sette giorni era questa la condizione che mi aspettavo più o meno. Abbiamo fatto molti lavori di prevenzione, ora faremo carico. José Callejon entra in condizione prima degli altri, Giovanni Di Lorenzo ha fatto la sua prima partita”.







Ancelotti ha poi aggiunto: “La tattica del Napoli? Partiamo dal 4-4-2 in fase di non possesso. Contro il Benevento ho visto buoni schemi, abbiamo fatto costruzione a tre da dietro. Dobbiamo però finalizzare meglio. Contro la FeralpiSalò mi aspetto di fortificare la nostra idea di gioco.

Mario Rui? Ha grossa propensione offensiva. Qualche accorgimento nella rosa ci sarà.

Sono un amante del classico numero 9? L’attaccante moderno non ha più le caratteristiche del centravanti di venti anni fa, non deve solo finalizzare. Il valore di Arkadiusz Milik, anche per questo, per noi è molto importante: puoi appoggiarti su di lui, è bravo a tenere palla. Deve mantenere questa caratteristica ed essere più presente in area.

Stasera arriva Kostas Manolas, mi piace la sua fisicità, la velocità, il fatto che sia forte nell’uno contro un. Con Kalidou Koulibaly può formare una coppia formidabile, ma devono cordinarsi tra loro perché manca un professore come Raul Albiol al loro fianco”.