CONFERENZA MANNA – “Kvara voleva il PSG da maggio! Garnacho? Eravamo vicini, ma le richieste…”

Il direttore sportivo del Napoli ha fatto il punto sul mercato appena concluso, svelando importanti retroscena su Kvaratskhelia, Garnacho e altri obiettivi sfumati.

Giovanni Manna ha voluto “mettere la faccia” sul mercato del Napoli, parlando in conferenza stampa a Castel Volturno. Il dirigente azzurro ha svelato dettagli clamorosi, partendo dalla cessione di Kvaratskhelia: “Era in trattativa con il PSG da maggio scorso, noi non volevamo cederlo e l’abbiamo trattenuto in estate per dare un segnale di forza. In questi 6 mesi abbiamo fatto di tutto, siamo stati costretti a cederlo. Non voleva più restare a Napoli”.

Sul mancato arrivo di Garnacho, Manna ha rivelato: “Eravamo davvero vicini, abbiamo fatto un’offerta importante allo United. Il giocatore per lasciare la Premier League voleva essere accontentato a livello salariale, ma era fuori dai nostri parametri e non lo trovo corretto nei confronti degli altri calciatori”.

Retroscena anche su Danilo: “Avevamo un accordo con lui, avevamo definito tutto. Ci aspettavamo che arrivasse nei giorni successivi all’accordo, poi ha fatto una scelta di vita diversa”.

Novità positive sul fronte rinnovi: “Il contratto di Olivera è pronto, Mathias ha voluto fortemente rinnovare. Con Meret siamo vicini, ci siamo dati appuntamento a dopo il mercato. Per Anguissa vogliamo fare un nuovo contratto, merita e vuole restare al Napoli”.

Sul futuro, il DS è stato chiaro: “I soldi di Kvara li investiremo nella prossima estate. Abbiamo un allenatore come Conte che ora conosce la rosa. Il nostro obiettivo è tornare in Champions League dalla porta principale”.

Manna ha anche parlato di Okafor e Saint-Maximin: “Noah è un po’ indietro fisicamente, non è al livello dei nostri calciatori. Con Saint-Maximin avevamo risolto con i turchi, ma sono sorti problemi burocratici con l’Al Ahli”.

Infine, una precisazione su Osimhen: “Quando sono arrivato a giugno la decisione di venderlo era già stata presa. Quest’anno possiamo lavorare in maniera diversa, abbiamo i soldi della cessione di Kvara e speriamo di andare in Champions League”.