La clausola segreta di Kvara che ha fatto tremare il Napoli: “Non potevamo rischiare”

La clamorosa rivelazione sul trasferimento del georgiano al PSG: l’articolo 17 FIFA permetteva al giocatore di svincolarsi unilateralmente per una cifra irrisoria.

“Non dico che eravamo ricattati, ma quasi”. Le parole del ds Giovanni Manna nascondevano un retroscena clamoroso sulla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Repubblica svela oggi i dettagli di quella che poteva diventare una vera e propria bomba di mercato.

Il quotidiano spiega come il Napoli fosse con le spalle al muro: l’articolo 17 del regolamento FIFA permetteva al georgiano di liberarsi unilateralmente per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Una minaccia mai palesata ma concreta, che ha costretto il club di De Laurentiis ad accettare l’offerta dei parigini.

La norma FIFA, contenuta nel capitolo “Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e club”, permette infatti ai giocatori under 28 di svincolarsi dopo tre anni di contratto. “Il giocatore deve comunicare alla società la propria intenzione di liberarsi entro quindici giorni dall’ultima partita giocata”, spiega Repubblica, con il solo vincolo di non potersi trasferire in squadre dello stesso campionato per 12 mesi.

Il contratto di Kvaratskhelia, in scadenza nel 2027, non era “protetto” da questa clausola. L’indennizzo viene calcolato considerando ingaggio, età e durata residua del contratto. Una situazione che ha spinto il Napoli ad accettare l’offerta del PSG, club che già la scorsa estate aveva tentato l’assalto al georgiano, sia singolarmente che in coppia con Osimhen per una cifra complessiva superiore ai 200 milioni.