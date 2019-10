Mandato: “Caro Ancelotti ho tre perchè. Non ci mandate al manicomio”

Tommaso Mandato ritiene che il Napoli di Carlo Ancelotti abbia dato l’ennesima prova di discontinuità. L’agente fifa sintetizza tutto in tre punti

L’agente FIFA Tommaso Mandato sul proprio profilo Facebook ha analizzato il momento del Napoli. Mandato ha sintetizzato la situazione attuale della squadra di Ancelotti in tre perché:

Superata la delicata trasferta con il Red Bull Salisburgo; superata la pur ‘piccola’ burrasca all’interno dello spogliatoio; le due davanti pareggiano anticipando.

Insomma c’erano tutti i presupposti per dare una svolta, per riaccendere entusiasmi ed invece CARLETTO l’ennesima Prova di discontinuità.

Si lo so i pali, i goal mangiati, le parate del portiere, il rigore concesso e non concesso, sono tutti elementi che potevano cambiare il risultato ma non l’atteggiamento della Squadra.

È una Squadra che dà l’impressione di essere confusa, ma soprattutto non riesce a dare continuità nel saper leggere la partita nella misura giusta di volta in volta.

Confusione Caro CARLETTO che non ti appartiene, ma a volte sono io (come tanti) a sentirmi confuso….. e con la SPAL è stato proprio così.

Per questo motivo mi chiedevo alcuni perché. Tre in modo particolare:

1) perché sperimentare sempre qualche calciatore fuori ruolo, perché ad esempio Elmas sull’out destro?

2) perché continuare ad insistere su uno Zieliski che mai come quest’anno dall’inizio della stagione non è ne’ carne né pesce?

3) perché non utilizzare Ghoulam (persino in un momento di emergenza) con il doppio danno del recupero sempre più lento dell’algerino e soprattutto la mancanza sulla corsia destra di Di Lorenzo che sinora era stato devastante su quella fascia? Bho?

CARLETTO comunque una cosa è certa: Noi Napoletani già siamo per natura umoralmente instabili ed altalenanti fra esaltazioni e depressioni, ci mancate solo VOI con una partita Buona ed un’altra No, per mandarci direttamente o’ Manicomio !!

FORZA NAPOLI……SEMPRE!!!