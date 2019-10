Juventus, Sarri: “Higuain e Pjanic in dubbio con il Genoa”

Maurizio Sarri in conferenza stampa prima della sfida con il Genoa mette in dubbio la presenza di Higuain e Pjanic. I due potrebbero non giocare nella sfida all’Alianz Stadium.

Il tecnico dei bianconeri fa rientrare tra i convocati Cristiano Ronaldo che aveva riposato nella sfida che la Juventus ha pareggiato con il Lecce. Ancora fuori anche Douglas Costa che torna dopo 45 giorni di infortunio e quindi non è nelle migliori condizioni.

Juventus: esclusioni eccellenti

Sarri mette in dubbio Higuain e Pjanic per la sfida con il Genoa: “Miralem Pjanic è uscito senza lesioni ma con affaticamento all’adduttore. Oggi sarà valutato, ma ieri non era in grado di giocare. Gonzalo Higuain ha avuto qualche punto di suture ed era un po’ scosso, anche lui sarà valutato anche se ieri non era completamente in grado di allenarsi”. Non è ancora sicuro che i due non saranno convocati da Maurizio Sarri, ma sembra abbastanza probabile che Higuain e Pjanic non saranno in formazione nella sfida contro il Genoa di Thiago Motta che nell’ultima giornata di campionato ha ribaltato la sfida con il Brescia. Dalla formazione titolare della Juventus mancherà anche Douglas Costa che torna da un infortunio di 45 giorni.