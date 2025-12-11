Mainoo piace al Napoli, Romano: «È una priorità, ma la concorrenza è enorme»

Kobbie Mainoo resta un obiettivo concreto per il Napoli. Le squadre interessate al centrocampista del Manchester United sono molte, come spiegato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. «Mainoo è una delle priorità del Napoli anche se non è l’unico nome a centrocampo, ma è tra i primi della lista», ha dichiarato il giornalista.

Romano sottolinea come il club azzurro stia monitorando la situazione con attenzione: «Manna è prudente, non smentisce l’interesse e Mainoo è davvero interessato, ma su di lui ci sono oltre dieci club. Mainoo sarebbe titolare in tutti i club, poi lo United fa le sue scelte».

Il nodo principale riguarda la decisione del Manchester United, che dovrà stabilire tempi e modalità di un’eventuale cessione. «Lo United deve decidere se darlo oppure no – ha aggiunto Romano – perché Amorim non vuole perdere giocatori, dato che molti andranno in Coppa d’Africa. Quindi aprirebbe, nel caso, solo a fine gennaio».

Una corsa complessa, con il Napoli alla finestra ma in compagnia di una folta concorrenza internazionale.