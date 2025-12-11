11 Dicembre 2025

Mainoo piace al Napoli, Romano: «È una priorità, ma la concorrenza è enorme»

redazione 11 Dicembre 2025
Kobbie Mainoo resta un obiettivo concreto per il Napoli. Le squadre interessate al centrocampista del Manchester United sono molte, come spiegato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. «Mainoo è una delle priorità del Napoli anche se non è l’unico nome a centrocampo, ma è tra i primi della lista», ha dichiarato il giornalista.

Romano sottolinea come il club azzurro stia monitorando la situazione con attenzione: «Manna è prudente, non smentisce l’interesse e Mainoo è davvero interessato, ma su di lui ci sono oltre dieci club. Mainoo sarebbe titolare in tutti i club, poi lo United fa le sue scelte».

Il nodo principale riguarda la decisione del Manchester United, che dovrà stabilire tempi e modalità di un’eventuale cessione. «Lo United deve decidere se darlo oppure no – ha aggiunto Romano – perché Amorim non vuole perdere giocatori, dato che molti andranno in Coppa d’Africa. Quindi aprirebbe, nel caso, solo a fine gennaio».

Una corsa complessa, con il Napoli alla finestra ma in compagnia di una folta concorrenza internazionale.

