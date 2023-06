Maestra fa cantare cori contro la Juve in classe: scoppia la polemica

Maestra sotto accusa per video di coro anti-Juve con alunni: ‘Era solo un gioco’ spiega la dirigente scolastica.

Una maestra di una scuola elementare a Castelfranco Emilia è finita al centro delle polemiche dopo che un video che mostra i suoi alunni intonare un coro anti-Juventus è circolato su una chat di classe tra i genitori. La maestra, conosciuta per il suo tifo per il Napoli, aveva registrato il video nel clima di festa che seguì la vittoria dello scudetto da parte del club partenopeo circa un mese fa.

Nel video, gli alunni, apparentemente divertiti, intonavano il coro da stadio “chi non salta juventino è“. Nonostante il video sia stato girato nell’ambito di una scena goliardica, alcuni genitori non hanno apprezzato l’evento, mettendo la maestra sotto accusa.

La dirigente scolastica, Vilma Baccarani, ha tuttavia difeso l’insegnante. In una dichiarazione rilasciata a seguito dell’incidente, Baccarani ha affermato: “Tutto è nato da un gioco fatto in classe. Da parte dell’insegnante non c’è stata alcuna imposizione. L’insegnante ha assecondato la richiesta di alcuni alunni e ha girato il video che nelle sue intenzioni non sarebbe dovuto uscire dalla chat di classe.”

Baccarani ha anche aggiunto che avrebbe invitato la maestra a “riflettere su un uso più oculato dei telefonini e dei mezzi informatici”, ma ha rassicurato che la sua “stima nei suoi confronti rimane immutata”, sottolineando che l’insegnante era “preoccupata e mortificata” per la divulgazione pubblica del video.