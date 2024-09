Lukaku sceglie Pozzuoli: il nuovo bomber del Napoli ha già casa

Lukaku ha deciso di abitare a Pozzuoli. Il centravanti belga si stabilisce fuori città: la scelta di Big Rom sorprende i tifosi

Romelu Lukaku non perde tempo. Il nuovo bomber del Napoli ha già trovato casa, ma la sua scelta ha sorpreso molti: niente centro città per Big Rom, che ha optato per la tranquillità di Pozzuoli.

Il Corriere dello Sport rivela: “Ha già trovato casa, in zona Pozzuoli. Al volo“. Una decisione rapida, che dimostra quanto Lukaku sia determinato a integrarsi al più presto nella realtà partenopea.

La scelta di Pozzuoli potrebbe rivelarsi strategica: lontano dal caos cittadino, ma abbastanza vicino per raggiungere facilmente il centro sportivo e lo stadio. Un ambiente perfetto per concentrarsi sul campo e godersi la bellezza del Golfo di Napoli.

Mentre Osimhen si prepara a una nuova avventura con il Galatasaray, Lukaku si cala nel ruolo di nuovo “totem del gol” azzurro. Il belga sembra aver già conquistato l’ambiente: “Dentro il progetto, carico, attivissimo.

Lukaku non solo ha scelto la maglia azzurra, ma ha già piantato radici in città. Un segnale forte del suo impegno verso il nuovo club e i suoi obiettivi“, scrive il Corriere.

Ora la palla passa al campo: riuscirà Big Rom a far dimenticare Osimhen e a trascinare il Napoli di Conte verso nuovi trionfi? La sua nuova casa a Pozzuoli potrebbe essere il primo passo verso una lunga storia d’amore con la città e i suoi tifosi.