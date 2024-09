Lukaku a caccia di un record per spezzare il tabù del Napoli

Lukaku vuole un record con il Napoli per spezzare un tabù che dura da 19 mesi. Conte sogna il “touchdown” in campionato

Romelu Lukaku ha fame di gol e di record. Alla ripresa del campionato, contro il Cagliari, Big Rom vuole trascinare il Napoli verso un traguardo che ormai sembra una chimera: tre vittorie consecutive in Serie A.

Il Corriere dello Sport svela l’obiettivo del centravanti belga, definito da Conte “formato NFL”:

“Romelu Lukaku, il centravanti formato Nfl come dice Antonio Conte, è pronto a trascinare il Napoli in quella che ormai va considerata una cosa a metà tra l’impresa e un touchdown con cento uomini davanti alla linea di end zone: centrare tre vittorie consecutive in campionato.”

Un’impresa che per gli azzurri sembra maledetta. L’ultima volta che il Napoli ha infilato una striscia vincente risale >a tempi che sembrano preistorici:

“L’ultima striscia vincente degli azzurri, in quel caso di 8 successi in fila in piena cavalcata scudetto, risale al periodo 8 gennaio-25 febbraio 2023. Quasi diciannove mesi fa.”

Lukaku, con la sua stazza da giocatore di football americano, vuole abbattere questo tabù. Conte lo ha plasmato come un fullback pronto a sfondare le difese avversarie.

Big Rom avvisa il Cagliari è avvisato: il bomber belga è pronto a trasformare la partita in un “touchdown” per il Napoli. La Serie A sta per ripartire dopo la sosta, e gli azzurri vogliono finalmente ingranare la marcia giusta.