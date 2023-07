Luciano Spalletti: ‘Non ho mai parlato di anno sabbatico, sto valutando il ritorno. Su Napoli…”

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, rompe il silenzio su un presunto anno sabbatico, il rivela il possibile ritorno in panchina.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti, l’ex allenatore del Napoli, è stato l’ospite d’onore a “Certaldo nel Pallone”, un grande evento celebrativo nel piccolo paese toscano. Spalletti, che ha portato il Napoli alla vittoria dello scudetto, ha espresso il suo amore per la città partenopea e la sua mancanza.

Contrariamente alle voci, Spalletti ha smentito di aver mai considerato un anno sabbatico. Ha affermato che aveva bisogno di una pausa per riflettere e apprendere da altri allenatori, ma non ha mai pensato a un ritiro completo. Ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno, affermando che valuterà le opportunità che gli si presenteranno.

Spalletti sull’anno sabbatico: un concetto mal interpretato

“Anno sabbatico? Ve lo siete inventato voi e ve lo portate avanti voi, ho detto che avevo bisogno di tirare il fiato e delle cose da sistemare. Mi ci vuole un po’ di tempo, poi vedrò quello che mi passa davanti e valuterò le cose di cui ho bisogno. Avevo bisogno di stare fermo e imparare dagli altri allenatori. Ma non mi assomiglia il concetto di anno sabbatico, non è che si possa dire se l’anno prossimo rientrerò. Le esigenze cambiano, si viene attratto da altre cose”.

Riguardo alla sua prossima avventura, Spalletti ha sottolineato l’importanza della passione per il gioco. Ha lodato Napoli per l’immensa gioia che gli ha dato e ha promesso di difendere sempre la città e la squadra.

“Ci vuole sempre la passione del gioco, del pallone. Non è detto che per forza si vada a cercare cose eccezionali. Mi serve emozionarmi, cerco il sentimento, al di là del livello. A Napoli mi hanno dato una gioia immensa, nonostante sia stata grande la cosa che abbiamo fatto, non c’è grandezza che possa meritare la gioia che mi hanno dato. Impossibile ricambiare la gioia che mi hanno dato, difenderò sempre il Napoli”.

Spalletti su Napoli e la nazionale

Quando gli è stato chiesto della Nazionale, Spalletti ha risposto scherzosamente: “Non fate i cattivi”, aggiungendo che si prenderà una pausa fino al nuovo anno. Ha sottolineato l’importanza dell’amore per il gioco, paragonandolo al suo amore per Napoli.

Spalletti ha condiviso anche le sue opinioni sul campionato e il mercato. Ha riconosciuto che alcune squadre potrebbero dover rinunciare a giocatori forti a causa di problemi finanziari, ma ha elogiato Napoli per la sua eccezionale rosa di giocatori.

Infine, riguardo alla Fiorentina, Spalletti ha semplicemente detto: “Bisogna fidarsi di Italiano”, esprimendo la sua fiducia nel nuovo allenatore della squadra.