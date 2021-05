Lozano inarrestabile: doppietta col Messico – VIDEO

Lozano show col Messico. Il calciatore del Napoli ha siglato una doppietta in cinque minuti con la sua Nazionale. L’attaccante ha dimostrato di essere ancora in ottima forma, nonostante abbia chiuso la stagione al Napoli non al meglio, dopo una prima parte di campionato in cui è stato straripante. Lozano resta comunque un punto fermo del Napoli di Luciano Spalletti, che può esaltare la sua capacità di andare in profondità e di saltare l’uomo. Caratteristiche simili anche ad Osimhen, calciatore da cui ci si attende tanto nella prossima stagione del Napoli.

Nell’amichevole tra Messico e Islanda, Lozano ha segnato una doppietta. In appena cinque minuti tra il 73′ ed il 78′ l’attaccante del Napoli ha messo a segno le due reti che hanno dato la vittoria alla sua squadra. Bellissimi i due gol di Lozano. Il primo di destro, ma fantastica la finta con cui si libera di un avversario in disperato recupero difensivo. Il secondo con un movimento da punta centrale, anticipa nettamente il difensore avversario e spedisce la palla in rete di testa.

Il giocatore è molto amato in Messico, tanto che quando Gattuso non gli dava la possibilità di giocare con continuità, veniva continuamente contestato sui social dai supporters messicani.

Video gol Lozano Messico