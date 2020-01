Lobotka scopre la pizza. Il regista del Napoli, con il gruppo dei suoi manager ha preso confidenza con le tradizioni napoletane.

Stanislav Lobotka ha voluto mangiare una pizza napoletana. Il nuovo regista del Napoli si è tuffato immediatamente nella vita della città, cominciando con il piatto principe. Il regista ex Celta, è stato il secondo colpo di mercato di gennaio per Gattuso, e come ha spiegato il suo agente, Hamsik gli aveva illustrato magnificamente Napoli, la sua gente e la sua cucina.

L’edizione odierna del Corriere dello sport racconta un retroscena della prima uscita napoletana del centrocampista slovacco:

“Stanislav Lobotka ha già fatto conoscenza con la pizza: impossibile non assaggiarla, del resto. Il centrocampista slovacco, appena arrivato al Napoli, , ha cominciato a vivere intensamente la città tra un allenamento e l’altro.

Le prime cene a Santa Lucia, al Borgo Antico, a due passi dal Lungomare, e le prime scoperte tra i vicoli tradizionali. Insieme con lui, per il momento, tutto l’entourage dei suoi manager.

Presto lo raggiungerà la sua compagna, la cantante slovacca Daniela Nizlova (del duo pop “TWiiNS”, in coppia con la gemella Veronika), ancora convalescente dopo aver dato alla luce nei giorni scorsi la primogenita della coppia, Linda”.