Napoli-Fiorentina, Gattuso sfida il muro di Iachini. Luperto e Ospina titolari. Ultima chiamata per Fabian Ruiz. Mertens e Koulibaly out.

Gennaro Gattuso ha in mente l’undici azzurro che sfiderà la Fiorentina di Iachini. Il Corriere dello sport anticipa le scelte del tecnico calabrese in vista della sfida del San Paolo

“Il Napoli dopo avere perso in modo sfortunato contro la Lazio, affronterà la Fiorentina del nuovo mister Giuseppe Iachini. Nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso dovrebbe essere confermato David Ospina in porta. La coppia centrale difensiva sarà formata da Manolas e Luperto. A destra ci sarà spazio per Di Lorenzo, Hysaj agirà a sinistra.

Gennaro Gattuso è tentato: vorrebbe schierare Diego Demme, ma pare abbia deciso di dare un’altra chance a Fabian Ruiz. Fabian è vittima di una sorta di crisi d’identità nata e cresciuta di pari passo con la crisi della squadra.

Un po’ mezzala – il suo habitat naturale – troppe più volte vertice basso e adios. Proprio non riesce a esprimersi da regista: non ha il passo, non ha la velocità d’esecuzione, e del resto non sono mai state queste le sue consegne.

Nel centrocampo del Napoli di Gennaro Gattuso quindi giocheranno Allan, Zielinski e Fabian Ruiz. Solo panchina per il nuovo acquisto Diego Demme.

In attacco ci sarà una importante assenza: quella di Dries Mertens. Confermati Callejon, Milik e Lorenzo Insigne.

Nel 3-5-2 Iachini possibile la presenza di Lirola e Dalbert esterni e di Castrovilli-Pulgar-Benassi al centro. In attacco, invece, Vlahovic si prepara a fare staffetta con Cutrone. Federico Chiesa giocherà dal primo minuto“.