CDS: Lo Celso obiettivo numero uno del Napoli. Spunta il Barcellona: Il retroscena

Giovani Lo Celso è l’obiettivo numero uno del Napoli per il centrocampo: sul giocatore del Tottenham c’è anche l’interesse di Barcellona, Aston Villa e Betis.

Calciomercato Napoli. Giovani Lo Celso è il principale obiettivo di mercato del Napoli per rinforzare il centrocampo. Il club azzurro vuole riportare il giocatore argentino in Serie A dopo l’ottima stagione in prestito con la maglia del Tottenham.

La dirigenza partenopea lo ritiene il profilo ideale da affiancare ad Anguissa, Lobotka e Zielinski grazie alle sue qualità tecniche e alla grande duttilità tattica. Per convincere gli Spurs, il Napoli punta ancora una volta alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Ma la concorrenza non manca. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, su Lo Celso ci sono: Betis Siviglia e Aston Villa. Nelle ultime ore si è inserito anche il Barcellona. Il club blaugrana può garantirgli un palcoscenico di livello mondiale, mentre il Betis rappresenterebbe un ritorno al passato dopo l’exploit nella stagione 2018-19. L’Aston Villa gli darebbe continuità in Premier con un tecnico che lo conosce bene come Emery.

Il Napoli però ha dalla sua l’appeal di una piazza calda come quella partenopea e la volontà di rilanciare Lo Celso dopo un anno convincente all’ombra del Vesuvio. L’argentino può essere il colpo giusto per completare un centrocampo già di altissimo livello.