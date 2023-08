LIVE Napoli-Apollon Limassol: 0-0

Napoli-Apollon Limassol, ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A 2023/2024.



NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Questa sera va in scena l’ultima amichevole estiva del Napoli prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023/2024. Gli azzurri di mister Rudi Garcia affrontano i ciprioti dell’Apollon Limassol per mettere minuti nelle gambe e provare gli schemi in vista del debutto ufficiale contro il Frosinone.

PRIMO TEMPO

18:54

26′ – Calcio d’angolo per l’Apollon

Corner per i ciprioti che non riescono a tirare favorendo la ripartenza del Napoli: Kvaratskhelia però sbaglia nell’ultimo passaggio.

18:52

22′ – Juan Jesus sventa l’attacco avversario

Attacca ancora l’Apollon ma trova Juna Jesus a risolvere tutto

18:43

13′ – Ci prova l’Apollon

Per l’Apollon Jurcevic si invola sulla fascia sinistra, tenta il cross ma nessuno dei suoi compagni riesce a tirare.

18:37

7′ – Kvaratskhelia scatenato

Kvaratskhelia a sinistra fa quello che vuole: stavolta la dà in mezzo per Zielinski che la lascia a Elmas. Il macedone però non riesce a concludere.

18:34

4′ – Subito l’asse Kvara-Osimehn

Kvaratskhelia sulla sinistra dribbla tre avversari e prova a servire Osimhen che non riesce a colpire di testa.

18:30

1′ – Inizia Napoli-Apollon Limassol

È iniziata la partita tra Napoli e Apollon Limassol: primo possesso per gli azzurri.

18:20

Sold out al Patini

Clima cladissimo al Patini di Castel Di Sangro: circa settemila i biglietti venduti per l’ultima amichevole internazionale del Napoli.

18:00

Napoli, Cajuste e Natan in panchina

I due nuovi acquisti del Napoli Cajuste e Natan in panchina: per la prima volta saranno a disposizione di Garcia.

17:50

La formazione dell’Apollon Limassol

APOLLON LIMASSOL: Antosch; Drikwa, Peybernes, Skjelvik, Ekpolo, Chambos, Coll, Jurceviv, Abdurahimi, Valbuena, Diguiny.

17:35

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Oliveira; Elmas, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Sarà l’ultimo test prima di fare sul serio, contro un avversario che non ha ancora iniziato la stagione nel proprio campionato. L’obiettivo del Napoli è chiudere il precampionato nel migliore dei modi e presentarsi al top all’esordio in Serie A.

Andiamo a vedere la formazione della sfida:

Garcia dovrebbe puntare sul consolidato 4-2-3-1, con il neo acquisto Natan destinato alla panchina. In attacco spazio al tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia alle spalle di Simeone.

L’amichevole Napoli-Apollon Limassol sarà trasmessa in tv su Sky e in pay per view al costo di 9.99 euro.