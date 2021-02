LIBERO- Napoli-Sarri, telefonate continue. Spunta una clamorosa ipotesi

Sarri potrebbe tornare al Napoli. Secondo il quotidiano Libero ci sono delle clamorose novità in atto.

Il quotidiano di Feltri, nello spazio riservato al calcio, si sofferma sul Napoli e sulla questione Gattuso: “ La posizione di Gennaro Gattuso è ancora traballante. In caso di ulteriori risultati negativi, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe rimuovere l’allenatore dalla guida tecnica del Napoli.

Sondati già come traghettatori due cavalli di ritorno come Benitez e Mazzarri, mentre per l’estate, se stuzzicano Juric e Spalletti, il grande sogno della tifoseria si chiama Maurizio Sarri”.

NAPOLI-SARRI: IL RETROSCCENA

“Un ritorno al futuro che avrebbe del clamoroso, ma che non va sottovalutato. De Laurentiis negli ultimi giorni ha avuto più di un contatto telefonico con l’allenatore toscano, che intende rispettare l’anno sabbatico (è a libro paga della Juve per 6 milioni netti all’anno fino al 2022).

In estate però Sarri è pronto a rimettersi la tuta e l’operazione disgelo tra lui e il patron, anche grazie all’intermediazione della coppia Pellegrini-Ramadani (agenti del tecnico), è scattata. Anche se le frizioni del passato non sono state, almeno per ora, del tutto cancellate nella mente del trainer. Non è escluso che Sarri possa tornare nella prossima stagione”.