L’Empoli vuole Gaetano e Folorunsho: il Napoli vuole un gioiello dei toscani

L’Empoli pensa a Gaetano e Folorunsho per rinforzare la rosa di Zanetti nella prossima stagione di Serie A. Tutte le notizie.

Notizie Calciomercato Napoli – Dopo aver raggiunto la salvezza nella stagione 2022-23 e aver confermato il tecnico Paolo Zanetti, l’Empoli sta lavorando per garantire una rosa competitiva che soddisfi gli obiettivi del suo allenatore, proveniente dal Venezia. È stato ufficializzato il ritorno in prestito di Razvan Marin dal Cagliari e, secondo le ultime informazioni raccolte, i dirigenti azzurri hanno contattato il Napoli per richiedere l’attaccante Michael Folorunsho e il centrocampista Gianluca Gaetano.

La risposta di Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, è stata – scrive calciomercato.com – che probabilmente entrambi i giocatori beneficerebbero di un ulteriore prestito. Tuttavia, Garcia intende valutarli attentamente durante il ritiro estivo prima di decidere se acconsentire alla loro partenza verso nuove e temporanee destinazioni.

Inoltre il Napoli rafforzando il rapporto con l’Empoli spera di arrivare a Baldanzi, gioiello dell’Under 20 italiana che ha già fatto benissimo la scorsa stagione in Serie A. Baldanzi ha giocato 26 partite con l’Empoli, segnando anche quattro gol ed è stato protagonista anche nel Mondiale Under 20 in Argentina.