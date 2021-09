Leicester-Napoli, spunta un retroscena su Mario Rui: Ecco perchè non è partito

Inizia a Leicester, contro la formazione di Brendan Rodgers, l’avventura in Europa League del Napoli. Spalletti vara un mini turn over, assente Mario Rui.

MARIO RUI SALTA LEICESTER-NAPOLI

Mario Rui non è partito per l’Inghilterra a causa di un fastidio alla caviglia. per la sua sostituzione c’è stato alla vigilia un ballottaggio, risolto senza reticenze da Spalletti.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sull’assenza di Mario Rui contro il Leicester scrive:

“Non ce l’ha fatta, Mario Rui (diventato papà per la terza volta) a recuperare dal problema alla caviglia sinistra. L’esterno portoghese ha iniziato la seduta in gruppo ma poco prima dell’intenso lavoro sui calci piazzati ha avvertito un po’ di fastidio alla caviglia sinistra”.

LEGGI ANCHE