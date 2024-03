Forte contrattura per Kvaratskhelia: il georgiano a rischio per Napoli-Atalanta

Il georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, molto probabilmente salterà la sfida con l’Atalanta a causa di una contrattura alla coscia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si trova di fronte a un duro colpo in vista della prossima partita contro l’Atalanta, con l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia che potrebbe essere costretto a saltare l’incontro a causa di un infortunio muscolare riportato durante una partita della sua nazionale.

L’infortunio di Kvaratskhelia

La speranza di veder scendere in campo Khvicha Kvaratskhelia sabato contro l’Atalanta sembra svanire per il Napoli, con il giocatore georgiano che ha riportato una forte contrattura al muscolo adduttore della coscia sinistra. La notizia arriva direttamente dalla nota ufficiale pubblicata dalla SSC Napoli sul suo sito, che ha confermato che l’attaccante è stato sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital.

“Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra”.

La decisione sul suo impiego in campo sarà presa nelle prossime ore, ma al momento sembra improbabile che possa essere disponibile per giocare dal primo minuto. In caso contrario, potrebbe toccare a Giacomo Raspadori sostituire l’assente nel ruolo di esterno sinistro.