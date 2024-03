Marco Tardelli critica l’assoluzione di Acerbi: “Una sciocchezza, Juan Jesus il vero vincitore”

L’ex campione del mondo Tardelli boccia la sentenza su Acerbi e celebra il comportamento di Juan Jesus, esempio di fair play dopo gli insulti.

Marco Tardelli, leggenda del calcio italiano e campione del mondo 1982, non ha risparmiato critiche alla sentenza di assoluzione per Francesco Acerbi nel caso degli insulti razzisti a Juan Jesus. In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Tardelli si è detto rammaricato per questa “sciocchezza” della giustizia sportiva.

La delusione per l’assoluzione

“Sinceramente, credo che Acerbi abbia commesso una sciocchezza perché è un bravo ragazzo. Ma penso anche che una sciocchezza più grande l’abbia commessa chi l’ha giudicato” ha tuonato Tardelli, convinto della colpevolezza del difensore dell’Inter.

I calciatori come esempio

Per l’ex centrocampista della Nazionale, i giocatori “sono sotto i riflettori e dovrebbero essere esempi di educazione”. Da qui la delusione per l’atteggiamento di Acerbi, che avrebbe dovuto “avere la forza di dire ‘ho sbagliato'”.

Juan Jesus il vero vincitore

Tardelli ha però speso parole di elogio per il comportamento di Juan Jesus: “Lui è il vero vincitore. Aveva già perdonato Acerbi in campo”. Un gesto di fair play che per l’ex juventino rappresenta il vero valore dello sport.

I valori da trasmettere ai giovani

Tardelli, che terrà presto un convegno sui valori all’ONU, si è detto convinto che “unione, solidarietà e inclusione non siano parole vuote” nonostante episodi come questo. Il calcio può ancora trasmettere sani principi ai più giovani.

La condanna al razzismo

Pur non risparmiando critiche alla giustizia sportiva, Tardelli ribadisce con forza la sua posizione contro ogni forma di razzismo e violenza: “Nel calcio che fa acqua, la vera sfida è raccontare la faccia pulita di questo sport”.

Un duro j’accuse da un simbolo del calcio italiano come Marco Tardelli, che non ha risparmiato accuse pesanti contro l’assoluzione di Acerbi, esaltando invece l’esempio di fair play di Juan Jesus.