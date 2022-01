Koulibaly: “Il PSG mi voleva, ma il Napoli ha voluto tenermi. Sono felice”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, rivela un retroscena di mercato sul PSG e altri club Europei.

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è stato per lungo tempo al centro di aclune trattative di mercato. In particolare koulibaly, uno dei più forti giocatori del mondo nel suo ruolo è stato trattato da alcuni club di Premier league e dal PSG. I parigini hanno trattato a lungo il centrale del Napoli prima di prendere Sergio Ramos.

La trattativa tra lo sceicco del PSG e il duo Giuntoli-De Laurentiis non andò a buon fine a causa dell’elevata valutazione che il club azzurro attribuì a Koulibaly. Il club Parigino virò sull’ex Real Madrid.

A svelare il retroscena è stato lo stesso Kalidou koulibaly in una intervista a Canal+:

“Tutto vero, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il PSG. C’è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi piacere parlare. Il Napoli ha deciso di tenermi e ciò dimostra quanto la società e i tifosi tengano a me. Cercherò di fare il massimo per fare bene ed essere tra i migliori difensori al mondo. Questo è il mio obiettivo. Mi rende felice il fatto che il PSG abbia pensato a me, dimostra che la gente vede che sto facendo bene e questo mi incoraggia. Bello anche essere accostato a un grande calciatore come Sergio Ramos”.