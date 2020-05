Il Liverpool vuole Koulibaly. I Reds passano in pole rispetto a Newcastle e Manchester United. Ma attenti al Psg. De Laurentiis attende l’offerta.

NAPOLI. Il Liverpool in pole per Koulibaly. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Jurgen Klopp stravede per il difensore senegalese e sta facendo di tutto per portalo in Inghilterra.

Kalidou Koulibaly quest’anno ha vissuto la peggior stagione da quando è arrivato a Napoli, voluto fortemente da Rafa Benitez. Il senegalese ha regalato le migliori prestazioni in Champions league proprio contro il Liverpool.

Sarà per questo motivo che Jurgen Klopp nella lista dei prossimi acquisti stilata coi propri dirigenti ha messo il senegalese in cima ai desiderata per la difesa. E di certo una coppia formata da Koulibaly e dall’olandese Virgil van Dijk sarebbe fra le più forti e meglio assortite al mondo.

Koulibaly in questo momento è in una posizione di attesa. A Napoli sta benissimo con la sua famiglia. Il suo rapporto con la società rimane buono per cui alla fine, insieme all’agente Ramadani e a De Laurentiis si troverà la soluzione migliore per le casse del Napoli e per il futuro del difensore.

Il Liverpool, per prestigio, diventa il maggior pretendente per il koulibaly, ma non è il solo. Alla finestra c’è il Newcastle e potrebbe tornare alla carica anche il Manchester United che la scorsa estate arrivò ad offrire, come rivelò De Laurentiis, ben 100 milioni per il cartellino.

Aurelio De Laurentiis si augura che i pretendenti restino tanti, così da non dover fare sconti sulla vendita, nonostante la crisi economica mondiale. Senza dimenticare che su Koulibaly non c’è solo il Liverpool, ma è molto attento anche il Paris Saint-Germain che considera il giocatore del Napoli il possibile successore del brasiliano Thiago Silva, 35 anni.