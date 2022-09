Damiani: “Kim e Kvaratskhelia forti, ceduti tanti sopravvalutati”

Oscar Damiani, agente di mercato ed ex calciatore azzurro, si è soffermato sul momento del Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Il bilancio del Napoli è assolutamente positivo. Me l’aspettavo perché la squadra è stata costruita bene e Spalletti è bravissimo, sono un suo estimatore. Ha integrato i nuovi e la squadra è di alto livello. I giocatori andati via erano sopravvalutati mentre quelli arrivati un po’ sottovalutati. Le partite sono ancora poche però qualcosa si inizia a vedere. Meret? Credo sia stato bravissimo perché nei momenti di difficoltà ha saputo rispondere con le prestazioni. È stato convocato in Nazionale dove c’è però Donnarumma che è una garanzia. Non avevo dubbi perché lo conoscevo da ragazzo. Il ruolo del portiere è difficile. Il Napoli sia in campionato che in coppa può arrivare in fondo”.

Damiani poi aggiunge: “Nulla è certo, il Milan sta attraversando un buon periodo e contro il Napoli ha dimostrato la sua forza. Loro due possono giocarsi il primo posto, ma siamo ancora all’inizio. Intanto gli azzurri dimostrano con prestazioni di ottimo livello, Raspadori e Simeone stanno facendo bene sul campo e rappresentano una certezza. C’è un bel rapporto tra società, allenatore, giocatori, pubblico. Si è creata una bella alchimia. Juve e Inter non sono fuori dalla lotta scudetto, soprattutto l’Inter ha dei giocatori molto forti. Ha attraversato un momento difficile e non ce lo si aspettava però sarà una delle contendenti per il titolo”. Infine chiosa: “La Juve ha dei problemi, sono emersi a Monza. La sorpresa di questo Napoli è il gioco, la squadra. Kim e Kvaratskhelia sono forti, anche gli stessi Raspadori e Simeone. Acquisti eccellenti che hanno fatto bene. C’è un collettivo, un gioco. Ricordando Sacchi, è più importante il gioco che il calciatore. La Nazionale italiana è un po’ carente oggi, ci sono troppi stranieri in Italia ed è complicato riuscire a trovare risorse”. Ha concluso Damiani.