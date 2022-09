Orsi: “Il Napoli ha puntato su Meret? Non è vero, volevano un altro”

Se tutti ora osannano Alex Meret per un inizio di stagione strepitoso, c’è chi come Nando Orsi che non dimentica quanto accaduto in passato e ricorda tutti i detrattori del pipelet friulano. Ora l’ex Udinese e Spal è ad un passo dal rinnovo, che si è meritato grazie alle prodezze compiute in campionato e Champions League. Ma basta tornare indietro sino a fine agosto per rimembrare come il Napoli abbia fatto di tutto per acquistare Keylor Navas fino al 1 settembre.

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” Nando Orsi è schietto ed afferma: “La verità è che Meret è sempre partito titolare, poi per infortunio ha lasciato il posto a Ospina che ha fatto benissimo. Per forgiare un carattere, dato che a livello tecnico è il più bravo in Italia, devi giocare di continuo. La scelta, adesso, è ricaduta su di lui e sta ripagando. Non mi si venga a dire che il Napoli ha puntato su Meret, che ha dimostrato la personalità rimettendosi in gioco.

Quando riesci a salvare il risultato si vede la crescita, Meret sta acquisendo una personalità. A questi portieri deve essere concesso di sbagliare, altrimenti non giochi mai tranquillo. Il portiere è un ruolo di emozioni e fiducia, adesso Meret sente la fiducia anche grazie a un portiere esperto come Sirigu”.