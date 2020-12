Enrico Caruso, responsabile per la Campania per la Kappa, parla della maglia del Napoli in stile Argentina.

Enrico Caruso, Senior Sales Kappa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc e condotto da Luca Cerchione, Floriana Messina e Diego Maradona Jr.

“La maglia del Napoli stile Argentina è nata come quarta maglia, anche per sottolineare il legame di Diego con Napoli e con l’Argentina”È andata, poi, oltre le aspettative, diventando tristemente celebrativa ed oggetto di desiderio per i tifosi”.

Caruso ha rivelato i dettagli sul commercio della maglia:

“Per il momento abbiamo congelato la data di distribuzione e stiamo decidendo quando mandarla online. Verranno caricate nei magazzini in vari step, quindi potremmo impiegare anche tre mesi. La maglia in questo momento non è nelle mani di nessun rivenditore“.

Enrico Caruso, Senior Sales Kappa, avvisa i tifosi:

“Chiedo a tutti gli eventuali acquirenti di verificare l’attendibilità dei siti e dei venditori. Fate attenzione. Quando sarà in vendita? Entro Natale, attraverso il canale e-commerce del Napoli, ma i numeri saranno limitati, soprattutto nella parte iniziale. Maradona? L’ho vissuto a pieno e il gol contro il Verona è ancora vivido nella mia memoria. Diego ha portato solo cose belle. Attualmente c’è gente che ha bisogno di notorietà e che ha fondato la propria comunicazione sulla cultura dell’odio, ma è facile evitarli cambiando canale”.