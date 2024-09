Juve-Napoli, il primo vero test per Conte e Motta: Gli azzurri spezzano un tabù

Il Napoli di conte sfida la Juventus: un match che potrebbe le ambizioni di entrambe le squadre.

La quinta giornata di Serie A vede il Napoli affrontare la Juventus in trasferta. Questa partita rappresenta il primo grande banco di prova stagionale per Antonio Conte e per Thiago Motta, entrambi alla ricerca di conferme e con la voglia di dimostrare che le rispettive squadre possono competere ai massimi livelli.

Il Napoli spezza un tabù

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri sono riusciti a lasciarsi alle spalle la sconfitta di Verona, ritrovando fiducia con tre vittorie consecutive, un risultato che mancava da oltre un anno e mezzo. “Gli schiaffi di Verona svaniscono alla seconda trasferta, dopo le due vittorie al Maradona.”

Ora, la sfida decisiva contro la Juventus

Quella contro la Juventus sarà una partita importante. “Sarà il primo, grande siero della verità per tutti, per Conte e per Thiago, per le ambizioni di due serissime candidate a recitare da anti Inter,” prosegue il Corriere dello Sport. Con l’Inter che ha perso il primo posto, questa sfida potrebbe rivelare chi sarà il vero rivale per la corsa al titolo.