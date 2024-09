Joe Jordan su McTominay: “Non ci credevo quando è stato ceduto al Napoli”

L’ex giocatore scozzese del Milan, Joe Jordan, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dove ha commentato l’approdo di Scott McTominay al Napoli e altre tematiche legate al calcio.

Jordan ha espresso la sua sorpresa per la cessione del centrocampista scozzese da parte del Manchester United: “McTominay? Sono rimasto molto sorpreso dalla sua partenza. Capisco che i problemi economici dello United abbiano spinto a questa scelta, ma resta un ragazzo eccezionale. Ha grande capacità di inserimento, senso del gol e fornisce tanti assist. Quello che ha fatto allo United lo ripeterà al Napoli, ne sono convinto.”

Jordan su Gilmour: “Dà equilibrio alla squadra”

Oltre a McTominay, Jordan ha parlato anche del giovane Billy Gilmour, un altro nuovo acquisto del Napoli: “Gilmour è diverso rispetto a McTominay. Non ha la stessa fisicità, ma è bravissimo nel legare difesa e attacco. La sua precisione nei passaggi e la sua capacità di dare equilibrio alla manovra sono fondamentali, sia in fase di possesso che di non possesso.”

Conte e il successo della squadra

Parlando di Antonio Conte, Jordan ha sottolineato l’importanza delle esperienze accumulate dal tecnico: “Le esperienze di Conte, in Premier League così come con Juventus e Inter, sono state fondamentali per il suo successo. Il segreto è l’unità del gruppo e il fatto che Conte riesca a ottenere i giocatori che si adattano al suo stile di gioco.”

Il chiarimento con Gattuso

Jordan ha anche ricordato il suo incontro con Rino Gattuso: “Abbiamo avuto un chiarimento. Quello che succede in campo rimane lì, ci siamo scusati e abbiamo capito che il nostro modo di vivere il calcio è molto simile. Gattuso è un ragazzo eccezionale e un grande ex del Milan.”

Il ritorno in Italia e Napoli nel cuore

Jordan ha concluso esprimendo il suo desiderio di tornare presto in Italia: “Spero di tornare con la mia famiglia a Napoli, vedere la città e assistere a una partita al Maradona. Credo che in quello stadio si respiri la vera essenza del calcio. Vorrei incontrare McTominay e Gilmour e augurare loro buona fortuna per questa nuova avventura.”