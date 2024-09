Gilmour, la prima da titolare convince: “Assistente del prof. Lobotka, utile nella riaggressione”

Il centrocampista scozzese Billy Gilmour conquista la critica con una prestazione convincente nella sfida tra Napoli e Palermo.

È un debutto da ricordare quello di Billy Gilmour, che ieri ha esordito dal primo minuto con la maglia del Napoli, contribuendo a un trionfo schiacciante per 5-0 contro il Palermo in Coppa Italia. La prestazione del centrocampista ex Brighton ha suscitato entusiasmi tra i tifosi e una valutazione positiva da parte dei principali quotidiani sportivi.

Gilmour prende in mano la squadra

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riservato a Gilmour un lusinghiero sette in pagella, sottolineando come il giovane calciatore abbia saputo orchestrare il gioco: “Prima da titolare, ma come assistente del prof. Lobotka. Poi, quando esce il compagno, prende in mano la squadra, con Anguissa che gli guarda le spalle”. Questo giudizio evidenzia la capacità di Gilmour di inserirsi nei meccanismi del Napoli e di fare la differenza nel centrocampo azzurro.

Anche La Gazzetta dello Sport ha espresso un’opinione positiva, assegnando al giocatore un 6.5: “Prima da titolare, ma in un sistema in cui ha fatto benissimo al Brighton: aiuta Lobotka in impostazione, utilissimo nella riaggressione”. La sua versatilità e la capacità di adattarsi al gioco del Napoli sono state notevoli, segnando un buon inizio nella sua avventura italiana.

Con questa prestazione, Gilmour ha dimostrato di avere le qualità per essere un elemento chiave nel progetto di Antonio Conte. La sua capacità di gestire il pallone e di leggere il gioco potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni azzurre.