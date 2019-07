James, Pepè e Icardi, i calciatori del Napoli chiedono i campioni

James, Pepè e Icardi, i tifosi azzurri sperano che ne arrivi almeno uno. I giocatori del Napoli chiedono a De Laurentiis i campioni per vincere.







I tifosi azzurri attendono l’arrivo almeno di un campione che faccia fare al Napoli il salto di qualità, i nomi sono quelli di James, Pepè e Icardi.

Che ci speri la tifoseria è normale, scrive la Gazzetta, ma che spingano gli stessi giocatori, cioè quelli che potrebbero anche perdere spazio con l’arrivo di un concorrente in attacco, questo è un fatto nuovo.

Un fatto che dimostra come Carlo Ancelotti non solo abbia convinto il presidente Aurelio De Laurentiis ad alzare l’asticella puntando su giocatori d’esperienza, ma abbia reso partecipi i suoi ragazzi perché fare sempre i secondi e non vincere non piace a nessuno.

Mertens è esplicito e non si è nascosto: «Per vincere servono i campioni. E allora ben venga in attacco qualcuno che ci aiuti a fare più gol». Nessuna paura, insomma, di avere meno spazio.

Sulla stessa linea di pensiero anche Lorenzo Insigne, quando gli si chiede di James Rodriguez: «Lui è un ’10’ vero, ben vengano i campioni come lui. Basta arrivare secondi. Vogliamo vincere e per farlo abbiamo bisogno anche di altri giocatori importanti per essere ancora più forti».







JAMES, PEPÈ E ICARDI. DE LAURENTIIS CI PROVA

I messaggi dunque arrivano chiari a De Laurentiis, intento però a non sbagliare colpo. A dire il vero il presidente sperava, avendo in prestito James, di poter poi sfruttare un tesoretto per prendere un altro giocatore importante.

Lo stallo attuale col Real Madrid ha portato a rivedere la strategia, senza perdere la calma, ma attendendo il momento migliore per affondare l’attacco.

In attesa di buone nuove da Madrid, destinate a non arrivare a breve, Giuntoli sta sondando altri terreni.

Per Mauro Icardi c’è da aspettare che il giocatore esprima una sua volontà più decisa, mentre su Pepé, attaccante ivoriano del Lille, con l’ingresso di Psg e Liverpool nella trattativa il prezzo del cartellino è lievitato a circa 80 milioni. Operazione decisamente complicata per un Napoli che non si è mai spinto su queste cifre per ingaggiare giocatori.