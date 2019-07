Strategia della Juve su Icardi. I bianconeri vogliono bloccare il passaggio di Maurito al Napoli e Lukaku all’Inter.







La Juve sul mercato ha sempre cercato di indebolire gli avversari. L’atteggiamento dei bianconeri verso le altre squadra non è stato sempre etico anzi.

Matteo Barzagli, giornalista di sport Mediaset ai microfoni di Radio Marte ha raccontato un retroscena incredibile:

“Strategia diabolica della Juventus su Mauro Icardi! Secondo quanto abbiamo scoperto, la dirigenza del club bianconero vuole tenere bloccato Icardi sino a fine mercato, per poi lasciarlo all’ultimo all’Inter e soffiare ai nerazzurri Romelu Lukaku.

A Icardi è stato chiesto di rifiutare ogni squadra, soprattutto il Napoli, che in questo scenario rappresenta la variabile che può rovinare i piani della Juventus.

Il calciatore, però, si sta spazientendo. Se capirà il gioco che sta cercando di fare la società bianconera, potrebbe riaprire a doppia mandata la possibilità Napoli“.







Barzaghi aggiunge: “Possibilità in rialzo elevatissimo, perché la vita da emarginato che si allena da solo proprio non piace a Icardi. Mauro ha dato un ultimatum alla Juventus: aspetterà solo fino al 12 agosto, poi prenderà in considerazione l’offerta, importante, messa sul piatto dal Napoli.

L’Inter stessa preferirebbe di gran lunga non cedere il giocatore alla Juve, anche a costo di darlo al Napoli. Nciolas Pepè all’Inter? Piace all’Inte rcome al Napoli, ma ha una valutazione altissima, da 70 milioni.

Spendere così tanto può essere un rischio per chi è esploso relativamente da poco tempo. Antonio Conte v uole qualcuno di più fisico, per i nerazzurri è una terza alternativa.

Si parla di Duvan Zapata o Ante Rebic. Edinson Cavani all’Inter? Difficile che lasci il PSG e che Beppe Marotta lo punti concretamente“.