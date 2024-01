Inter verso lo Scudetto? Balsamo punge: “Quello del Napoli è più bello perché pulito”

L’attore Fabio Balsamo infiamma il web dopo Inter-Verona ed i presunti favori arbitrali ai nerazzurri: l’affermazione sul Napoli e lo Scudetto.

Quello che è successo nell’ultimo match tra Inter e Verona ha scatenato una tempesta di polemiche, alimentata non solo dalle controversie in campo ma anche da dichiarazioni accese sui social media. Il gol di Frattesi, decisivo per il risultato finale, è stato oggetto di accese discussioni, con molti che ritengono che la rete sarebbe dovuta essere annullata. Un errore evidente del direttore di gara e del team VAR, che non hanno richiamato l’attenzione dell’arbitro centrale per una valutazione approfondita.

La polemica, che ha attraversato il mondo del calcio, ha trovato un inaspettato protagonista nelle parole dell’attore napoletano, Fabio Balsamo. Con un post sui social, Balsamo ha acceso il dibattito sottolineando il motivo per cui ritiene che lo Scudetto vinto dal Napoli lo scorso anno sia stato il più bello: “Perché è stato pulito”.

Il riferimento diretto all’episodio controverso di Inter-Verona è chiaro: l’attore mette in luce come la vittoria del Napoli nella stagione precedente non sia stata oscurata da polemiche simili.