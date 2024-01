Scopri le probabili formazioni, dove vedere e i pronostici per Torino-Napoli. Segui la diretta e non perdere l’analisi completa della sfida.

Dopo 18 giornate, solo 4 punti dividono Torino e Napoli, una situazione impensabile solo pochi mesi fa. I campioni d’Italia si trovano all’ottavo posto, a -5 dalla zona Champions e -17 dalla vetta. Gli azzurri vogliono iniziare il nuovo anno con una vittoria, cercando di interrompere una sequenza negativa che dura dal 16 dicembre.

Torino-Napoli secondo tempo

FINITA

Contestazione dei tifosi azzurri presenti a Torino

Tris del Torino, Buongiorno di testa insacca la rete alle spalle di Gollini, difesa del Napoli IMBARAZZANTE!

Torino vicinissimo al terzo gol, difesa azzurra imbarazzante

Kvara falciato dagli avversari ma Mariani fischia a senso unico, ammonito anche Juan Jesus

Fuori Raspadori, dentro Zerbin

alla prima occasione il Torino in superiorità numerica raddoppia

dopo 45 minuti Mazzocchi viene espulso, fallo in scivolata su Lazaro, Mariani, la rivede la VAR, cosa che che a favore del Napoli non ha mai fatto in carriera.

Esordio per Mazzocchi, fuori Zielinski

Torino-Napoli primo tempo

Fine primo tempo

Torino in vantaggio con Sanabria, difesa azzurra totalmente addormentata

Raspadori faccia a faccia con il portiere sbaglia

Mariani mostra il giallo a Zielinski per un leggerissimo fallo

Il Napoli fa fatica nel possesso palla, il Torino cerca di colpire in contropiede. Partita a tratti noiosa

6 pericoloso Duvan Zapata, la difesa del Napoli respinge

Partiti!

1′ squadre in campo

Le formazioni ufficiali di Torino-Napoli

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha annunciato le formazioni ufficiali per l’attesissimo match, valido per la 19ª giornata di Serie A. La squadra azzurra è chiamata a fare i conti con numerosi infortuni e assenze dovuti alla Coppa d’Africa, ma Mazzarri sembra aver trovato la giusta combinazione per affrontare la sfida.

Tra i pali ci sarà Gollini mentre davanti a lui la linea difensiva a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo, Cajuste prenderà il posto di Anguissa, affiancato da Lobotka e Zielinski. In avanti, la conferma per Raspadori che vince nuovamente il ballottaggio con Simeone. Ai lati dell’ex Sassuolo, saranno schierati Politano e Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Giallo a ziLobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.Mazzarri

L’ultima seduta di allenamento ha visto il recupero di Juan Jesus e Gaetano, sebbene non al 100%, mentre Ostigard è stato perso in extremis. Il tecnico si trova ora con soltanto il brasiliano e Rrahmani al centro della difesa, poiché anche Natan (out per quasi due mesi) si è unito alla lista degli indisponibili, che include anche Osimhen, Anguissa, Olivera e Meret.

In attacco, Politano è pronto dopo un paio di allenamenti in gruppo, mentre Mazzarri deve decidere tra Raspadori e Simeone per completare l’attacco, con l’ex Sassuolo che sembra avere un vantaggio per la titolarità. In panchina, saranno a disposizione Demme e Gaetano, insieme ai laterali Zanoli e al neo-acquisto Mazzocchi.

L’obiettivo per la sfida contro il Torino è replicare la buona prestazione contro il Monza, migliorando la concretezza sotto porta. Il Napoli, in caso di vittoria, si riporterebbe in piena corsa Champions, a soli due punti dal quarto posto, considerando il pareggio del Bologna e la sconfitta della Fiorentina nella giornata precedente.

Dove e Quando Vedere Torino-Napoli in Diretta TV e Streaming

Partita: Torino-Napoli

Torino-Napoli Data: Domenica 7 Gennaio 2024

Domenica 7 Gennaio 2024 Luogo: Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

Stadio Olimpico Grande Torino (Torino) Orario: 15:00

15:00 Canale TV: DAZN (canale 214 del satellite)

DAZN (canale 214 del satellite) Streaming: DAZN

Arbitri e Var: