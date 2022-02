Insinuazioni e contestazioni, Mourinho: due giornate di squalifica, ricordate Spalletti?

José Mourinho è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo per i fatti di Roma-Verona. “Squalificato per due giornate, con ammenda da 20.000 euro, José Mourinho, per avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al quarto ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al direttore di gara, nonché per essere entrato, all’atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccioso contestando platealmente la decisione arbitrale; infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver reiterato le suddette insinuazioni nei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direttore sportivo” questa la motivazione del Giudice Sportivo.

Il tecnico della Roma aveva fatto il vedere il gesto del telefono durante Roma-Verona. Ma secondo quanto riferito dai quotidiani, aveva anche detto agli arbitri: “Vi manda la Juventus“. Insomma gravi illazioni che hanno fruttato le due giornate di squalifica a Mourinho. In pratica le stesse che furono inflitte a Spalletti dopo Sassuolo-Napoli. In quel caso aveva semplicemente detto “bravo” all’arbitro. Un’espressione che appare meno irriguardosa di quella di Mourinho.