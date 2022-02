Zazzaroni: “Spalletti sbaglia. Scudetto è l’anno buono, sono sicuro”

Ivan Zazzaroni parla di Cagliari-Napoli e dice: “Spalletti, la formazione non mi ha convinto. Anche se gli azzurri avevano molte assenze“. Il direttore di Corriere dello Sport a Punto Nuovo Sport Show aggiunge: “Il Napoli ieri mi ha deluso, c’erano le condizioni per vincere con il Cagliari. È la stessa squadra che ha perso con Spezia ed Empoli. Quell’undici che è sceso in campo non mi ha convinto. Osimhen non stava bene, ma quel salto in occasione del gol non lo dimostra. Senza lui e Fabián è una squadra che rende il 30% in meno. Quella di Insigne è un’assenza importante, però con questi due dentro avrebbe avuto una sostanza diversa il Napoli. Quando vedi il Milan che pareggia a Salerno, l’Inter in flessione di risultati e gioco, l’Atalanta che perde, la Juve che pareggia, le aspettative sul Napoli sono indubbiamente più alte“.

Secondo Zazzaroni per la corsa scudetto il Napoli c’è ancora: “L’Atalanta che perde, la Juve che pareggia, le aspettative sul Napoli sono indubbiamente più alte. Nei due mesi e mezzo fatidici il Napoli ha perso tanto ed è ancora lì vicino al primo posto e quindi questo è l’anno in cui può vincere lo scudetto, ancor di più di quello di Sarri. Purtroppo ci sono state assenze importantissime, la Coppa d’Africa, questa è un po’ la delusione. Il Cagliari meritava di vincere. Ospina ha fatto un errore, però poi ha fatto parate importanti. Ci sono ancora dodici partite, ci vuole ottimismo perché le condizioni sono buone. Anguissa, Lozano e Lobotka ancora non li hai recuperati, ma speriamo che Osimhen e Fabián stiano bene fino alla fine“.