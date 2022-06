Insigne stamattina in Tribunale: ecco il motivo. Previsto il giorno della partenza per il Canada

Stamattina Lorenzo Insigne è stato avvistato in Tribunale, assistito da due avvocati. Secondo quanto raccolto da Calcio Napoli 24, il nuovo acquisto del Toronto è stato nella sede giudiziaria per un motivo ben preciso: la disputa con i vecchi agenti.

Molti ipotizzavano della sua presenza in Tribunale per discutere della multa relativa dell’ammutinamento ma non è quello il motivo del contendere. Per Lorenzo Insigne si tratta di uno degli ultimi giorni in Italia, con la partenza prevista per il 24 giugno: da fine mese inizierà la sua avventura che gli cambierà per sempre la vita, con l’ingresso in un nuovo mondo calcistico nella Mls.