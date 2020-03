COVID- Pregliasco: “Il Coronavirus colpirà il sud. Si preparino al peggio”

Il Coronavirus si prepara a colpire il sud. Pregliasco, virologo milanese, ritiene il meridione d’Italia la nuova frontiera dell’epidemia da COVID-19.

Il sud sarà la nuova frontiera del Coronavirus, lo ha affermato il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco.

Secondo Pregliasco: “La nuova frontiera dell’epidemia di Coronavirus è il Sud Italia, attrezzarsi. Per ora ci sono focolai più ristretti ma bisogna prepararsi per tempo al peggio ed al rischio di un’ondata“.

Il virologo Milanese entra nello specifico e spiega:

“I focolai al Sud appaiono più ristretti. La speranza è di riuscire a migliorare il controllo per impedire che tali focolai possano espandersi ulteriormente.

Bisogna organizzarsi per tempo per riuscire a gestire, se si dovesse verificare, lo scenario peggiore, ma continuano ad esserci dalle Regioni meridionali segnalazioni della necessità di implementare le dotazioni di dispositivi di protezioni individuale spesso insufficiente”.

Cruciale, secondo Pregliasco, è quindi “attrezzarsi per tempo, perché anche al Nord lì l’epidemia è partita in modo subdolo e rallentato per poi avere uno sviluppo verticale repentino. Il rischio è che possa succedere anche al Sud”

.

Secondo il virologo Pregliasco, le Regioni meridionali devono far tesoro dell’esperienza del Nord. Il professore dimentica che al Sud, luminari come Ascierto si sono dati da fare per trovare una cura per il Coronavirus e che nonostante tutte le limitazioni che le regioni meridionali stanno subendo, riescono a gestire la crisi in modo egregio. Sarebbe il caso, per una volta, che fosse il nord a questo punto a fare tesoro dell’esperienza del Sud.