Il Napoli punta il bomber rivelazione: 10 gol a vent’anni, è asta con la Fiorentina

Gli scout azzurri monitorano il capocannoniere della Serie B, autore di 10 gol in 15 partite

Il Napoli guarda al futuro e punta i riflettori su Cristian Shpendi. Il gioiello del Cesena, classe 2003, sta incantando la Serie B con numeri da fuoriclasse: 8 reti in campionato e 10 gol totali considerando la Coppa Italia.

Il Napoli su Shpendi

Secondo quanto riporta La Stampa, il club azzurro si è unito alla corsa per il giovane attaccante. Sul talento romagnolo c’è forte il pressing del Torino di Vagnati, che cerca sia una punta esperta (come Simeone, Correa, Barrow o Kouame) sia un prospetto su cui costruire il futuro.

Il Cesena non vorrebbe privarsi del suo bomber a gennaio, ma le quotazioni di Shpendi sono in rapida ascesa. Servono tra i 12 e i 15 milioni di euro per strapparlo ai romagnoli, una cifra che ha attirato l’attenzione anche di Fiorentina e Atalanta.

Gli scout del Napoli continuano a seguire con attenzione il talentuoso attaccante. Il club azzurro, fedele alla sua filosofia di scoprire e valorizzare giovani promesse, potrebbe entrare con decisione nella corsa al gioiello del Cesena.

A gennaio potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per Shpendi. Il Napoli osserva e valuta, pronto a cogliere l’occasione giusta per assicurarsi uno dei talenti più cristallini del calcio italiano.