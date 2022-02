Il Napoli pareggia, sui social arriva la carica di Osimhen

Victor Osimhen carica il Napoli dopo il pareggio con l’Inter. Il nigeriano è stato protagonista del match guadagnandosi il rigore segnato da Insigne. Osimhen durante il match con l’Inter ha avuto anche un paio di occasioni per calciare verso le porta avversaria, ma non è riuscito a sfruttarle a dovere. Nonostante tutto l’impegno non è mancato, anche se poi nel finale è apparso stanco ed è stato sostituito da Mertens.

Al termine del match con l’Inter è arrivato anche il messaggio social di Osimhen. Il nigeriano ha voluto caricare la sua squadra: “Fino alla fine daremo tutto per raggiungere i nostri obiettivi“. Parole importanti quelle di Osimhen, anche se resta l’amaro in bocca come ha fatto capire chiaramente Di Lorenzo al termine del match.