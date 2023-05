Il Napoli in partenza per Bologna, i tifosi a Spalletti: “resta, non te ne andare”

Il Napoli è partito per Bologna dalla stazione centrale molti tifosi presenti che hanno chiesto a Spalletti di restare.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli è partito per Bologna, dalla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi. Il siparietto tra tifosi e mister Luciano Spalletti ha segnato l’inizio del viaggio. Il coro di “Non te ne andare, mister” ha risuonato con affetto e fervore. Spalletti, come sempre, si è mostrato disponibile e vicino ai suoi tifosi, apprezzando il loro sostegno incondizionato.

Verso la 37ª giornata di Serie A: il Napoli pronto per affrontare il Bologna

La partenza degli azzurri segna l’inizio della trasferta in vista della 37ª e penultima giornata di Serie A. Il Napoli, guidato dal mister Spalletti, è pronto per affrontare il Bologna, di Thiago Motta. La partita avrà luogo domani alle ore 15.

La preghiera dei tifosi a Spalletti: “Mister, non te ne andare”

In mezzo all’affetto e all’entusiasmo per la partenza della squadra, i tifosi del Napoli hanno espresso un desiderio particolare: che Spalletti rimanga alla guida degli azzurri. Il coro “Mister, non te ne andare” non è una novità, ma questa volta sembrava risuonare con un’urgenza e un’emozione particolari.