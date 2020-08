Il Napoli arriva in ritiro, applausi per Osimhen. L’attaccante, appena arrivato in maglia azzurra, accolto da tanti tifosi entusiasti nel ritiro di Castel di Sangro.

Sono ben 34 i calciatori convocati da Gennaro Gattuso per il ritiro a Castel di Sangro: dai ‘cavalli di ritorno’ Ciciretti, Gaetano, Machach e Tutino fino ai nuovi acquisti Osimhen e Rrahmani. Assenti Petagna (risultato positivo al Coronavirus, negativi ai test effettuati domenica tutti gli altri compagni) e Karnezis, in procinto di trasferirsi al Lille. C’è Allan nonostante le voci insistenti di un ricongiungimento con Ancelotti in Inghilterra all’Everton.

I bus del Napoli sono arrivati nel ritiro di Castel di Sangro poco prima delle 12:30, “evitando” il bagno di folla dei tifosi per le norme anti-Coronavirus e varcando direttamente il cancello dello Sport Village. Il primo ad arrivare non è stato un calciatore, ma lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace.

NAPOLI, OSIMHEN ARRIVA IN RITIRO

Nel ritiro del Napoli applausi per Victor Osimhen, neanche a dirlo, tutti gli occhi sono stati per il grande colpo di Aurelio De Laurentiis. Il nigeriano è tra i 34 convocati di Gattuso, costretto invece a fare a meno di Petagna, risultato positivo al covid e attualmente in isolamento casalingo. Presente anche l’altro nuovo acquisto, Amir Rrahmani, preso nel mese di gennaio dal Verona e lasciato in prestito fino al termine della stagione.

Nel pomeriggio il Napoli farà il primo allenamento nel centro sportivo della città abruzzese. Saranno due i test amichevoli previsti nell’arco del raduno: venerdì 28 agosto il triangolare Napoli-L’Aquila-Castel di Sangro (alle ore 17.30); venerdì 4 settembre l’amichevole Napoli-Teramo (alle ore 17). Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre.