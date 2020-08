Ritiro Napoli: ecco la lista completa dei convocati di Gattuso

Il Napoli oggi alle 17 si ritroverà in ritiro a Castel di Sangro, il club azzurro ha diramato la lista dei convocati di Gennaro Gattuso.

Il volto nuovo del ritiro del Napoli sarà quello di Victor Osimhen, che rientra tra i convocati, in attesa di nuovi acquisti. Ma ci sono anche giocatori in lista di partenza come Allan e Koulibaly, oltre a Ciciretti, Machach e Tutino. Questi ultimi tre sicuramente lasceranno Napoli, insieme con Younes e Ounas. Tutino potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare a Boga. In lista di sbarco c’è pure Arek Milik che continua a volere la Juventus ma sarà regolarmente ai nastri di partenza a Castel di Sangro.

Tra i convocati nel ritiro del Napoli c’è Rrahamani, un altro volto nuovo, difensore prelevato a gennaio dal Verona, mancherà invece Andrea Petagna costretto ad un periodo di isolamento a causa del coronavirus. Gli azzurri ieri si sono ritrovati al San Paolo proprio per effettuare i test per il covid 19, mentre oggi partirà la preparazione atletica per la stagione 2020/21 agli ordini del tecnico Gennaro Gattuso.

Ritiro Napoli: ecco il lista dei convocati ed il comunicato della SSCN

Parte ufficialmente la nuova stagione azzurra. Da oggi comincia il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro finalizzato alla preparazione del campionato 2020/21. Gli azzurri svolgeranno il primo allenamento in Abruzzo nel pomeriggio. Saranno due i test amichevoli previsti nell’arco del raduno: venerdì 28 agosto: triangolare Napoli-L’Aquila-Castel di Sangro (ore 17.30) venerdì 4 settembre: Napoli-Teramo (ore 17) Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre. Questa la lista dei convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Gaetano, Machach, Tutino, Daniele.